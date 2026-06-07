1200 Zuschauer in Desloch Wenn die eigene Führung zum Knackpunkt wird Olaf Paare 07.06.2026, 10:41 Uhr

i Vor großer Zuschauerkulisse in Desloch legt sich Mika Maurer (schwarzes Trikot) den Ball am Büchelberger Kazuaki Nishinaka vorbei. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

1200 Zuschauer machen das Aufstiegsspiel in Desloch zu einem Fußballfest. Allerdings feierten am Ende die Gäste lauter als die gastgebende SG Meisenheim, die ausgerechnet nach der erlösenden Führung in ein Loch fiel.

Der Traum von der Verbandsliga ist geplatzt. Doch die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied kann erhobenen Hauptes aus der Fußball-Saison und auch aus den Aufstiegsspielen gehen. Dank eines 3:1 (0:0)-Erfolgs in Desloch steigt Kontrahent SV Büchelberg nach zweimaligem Scheitern im dritten Versuch auf.







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