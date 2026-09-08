Alemannia in Büchelberg Weite Fahrt am Mittwochabend an die französische Grenze Olaf Paare 08.09.2026, 09:00 Uhr

i Kapitän Daniel Braun (links) und seine Alemannia streben in Büchelberg den ersten Saisonsieg an. Klaus Castor

Alemannia Waldalgesheim tut sich nach zwei starken Jahren in der Verbandsliga in dieser Saison schwer. Gelingt bei Aufsteiger SV Büchelberg der Stimmungsumschwung?

Ausgerechnet in einer englischen Woche müssen die Verbandsliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim die weite Fahrt zum SV Büchelberg antreten, bei dem sie am Mittwoch um 20 Uhr gastieren.„Wenn du die Spiele davor gewonnen hast, lässt sich eine solch lange Fahrt sicher einfacher bestreiten als in unserer Situation“, sagt SVA-Trainer Elvir Melunovic.







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