Am Freitagabend wartet auf die SG Weinsheim ein absolutes Schmankerl. Der Verein von der Nahe gastiert beim 1. FC Kaiserslautern und spielt im Trainingszentrum Fröhnerhof gegen ein ambitioniertes Team des Traditionsvereins. Beide Klubs messen sich dabei im Walking Football.

Die neue Spielart des Fußballs ist Kickern über 55 Jahren vorbehalten und hat in Weinsheim eine Euphorie ausgelöst. „Wir haben uns bereits Walking-Football-Tore gekauft und einen Trikotsatz angeschafft, haben auch Walking-Football-T-Shirts bedrucken lassen und suchen den Kontakt zu anderen Vereinen“, erzählt Frank Bernhard. Das Urgestein des Weinsheimer Fußballs hat sich des Themas angenommen. Er ergänzt mit einem Lachen: „Wenn wir Weinsheimer etwas machen, dann machen wir es richtig. Da waren wir Weinsheimer Fußballer ja schon immer ein bisschen bekloppter als andere.“

Großes Lob an SWFV-Trainer für Aktionstag

Er hatte vor einigen Monaten von dem neuen Trend gehört. Die Weinsheimer luden daraufhin ein Trainerteam des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) nach Weinsheim ein, das einen Aktionstag mit Theorie- und Praxisteil veranstaltete. „Rainer Jera und sein Kollege haben das überragend gemacht“, lobt Bernhard den früheren Trainer der SG Hüffelsheim, der sich beim SWFV für den Trendsport einsetzt. Beim Walking Football gibt es keine Zweikämpfe und somit keinen Körperkontakt. „Dadurch ist die Verletzungsgefahr viel geringer. Spieler, die seit 15 Jahren nicht mehr bei uns waren, sind deshalb ins Training zurückgekehrt“, erläutert Bernhard. Zudem darf nicht gelaufen werden, nur schnelles Gehen ist erlaubt. „Da musst du die richtige Balance hinbekommen. Das schnelle Gehen trainieren wir auch vor jedem Training. Peter Zimmermann hat das perfekt drauf, er hat am schnellsten kapiert, wie es richtig geht“, berichtet Bernhard.

Zudem ist Walking Football technisch und taktisch geprägt. „Du musst beispielsweise Dreiecke bilden, und viel kommt auch auf die technischen Fertigkeiten an. Für mich ist das eine Umstellung. So wie früher, Hintern raus und um den Gegenspieler drehen, das klappt im Walking Football nicht“, sagt Bernhard mit einem Schmunzeln.

„Das wird auch bei uns so richtig boomen.“

Frank Bernhard über Walking Football

Er hat die Erfahrung gemacht, dass Walking Football in Hessen und Nordrhein-Westfalen bereits viel verbreiteter ist als in Rheinland-Pfalz. „Bei uns gibt es erst 20 Vereine, die das richtig machen. Aber ich glaube, da geht viel mehr. Das wird auch bei uns so richtig boomen“, erklärt Bernhard und fügt an: „Zumal der AH-Fußball zum Erliegen gekommen ist, da geht nichts mehr.“

Die Weinsheimer haben das Glück, dass viele ihrer ehemaligen Landesliga-Spieler gerade 55 Jahre alt wurden. „Wir hatten ein Spiel gegen einen Verein, dessen Akteure im Schnitt 63 Jahre alt waren, das merkst du direkt“, erzählt Bernhard über einen 25:2-Erfolg. Er war deshalb auf der Suche nach vergleichbaren Teams, von denen es allerdings nur wenige gibt. „Ich habe alle mal angeschrieben, darunter war der FCK, der das Thema ebenfalls sehr professionell vorantreibt. Das wird eine Partie auf Augenhöhe“, sagt Bernhard. Am Freitag um 19.30 Uhr geht es auf dem Fröhnerhof gegen die von FCK-Legende Sepp Stabel trainierte Mannschaft.

Turniere in Berlin und auf Mallorca ins Auge gefasst

Die Weinsheimer erhoffen sich, dass von ihrem Engagement etwas in die Region ausstrahlt. Sie freuen sich über alle Spieler und Interessierte, die sich ihnen anschließen, sie geben aber auch gerne Tipps, wie sich ein Walking-Football-Team aufbauen lässt. Vertreter des TuS Winzenheim waren beim Aktionstag vor Ort und bieten nun ebenfalls den Trendsport an. „Es wäre doch schön, wenn es im Kreis einige Vereine mit Walking Football geben würde“, sagt Bernhard.

Bis es so weit ist, müssen die Weinsheimer größer denken und planen. Für August 2026 haben sie sich für die inoffizielle DM in Berlin angemeldet, auch auf Mallorca steigt ein großes Turnier. „Als ich mich mit dem Thema befasst habe, war ich überrascht, was es da schon alles gibt“, sagt der Weinsheimer Aktivposten.