Eine schallende Derby-Niederlage, eine wegweisende Trainerentscheidung und eine spektakuläre Verpflichtung – die letzten Monate verliefen turbulent bei der SG Hüffelsheim. Mit Spannung darf deshalb das erste Punktspiel im Jahr 2026 erwartet werden.
Der SV Steinwenden stand im November schon einmal auf dem Platz in Hüffelsheim. Doch der Schiedsrichter senkte den Daumen und sagte die Partie der Fußball-Verbandsliga aufgrund der Platzverhältnisse ab. Am Samstag reisen die Westpfälzer erneut an, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Tour an die Nahe dieses Mal nicht umsonst sein wird.