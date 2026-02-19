Noch-Trainer ist optimistisch Weingärtner und das Team raufen sich zusammen Olaf Paare 19.02.2026, 11:47 Uhr

i Auf dem Sprung: Mit einer Derbyniederlage in Bad Kreuznach haben sich Tim Reidenbach (rotes Trikot) und seine Hüffelsheimer in die Winterpause verabschiedet. Nun soll zu Hause gegen den SV Steinwenden ein guter Start gelingen. Castor Klaus. Klaus Castor

Eine schallende Derby-Niederlage, eine wegweisende Trainerentscheidung und eine spektakuläre Verpflichtung – die letzten Monate verliefen turbulent bei der SG Hüffelsheim. Mit Spannung darf deshalb das erste Punktspiel im Jahr 2026 erwartet werden.

Der SV Steinwenden stand im November schon einmal auf dem Platz in Hüffelsheim. Doch der Schiedsrichter senkte den Daumen und sagte die Partie der Fußball-Verbandsliga aufgrund der Platzverhältnisse ab. Am Samstag reisen die Westpfälzer erneut an, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Tour an die Nahe dieses Mal nicht umsonst sein wird.







