Weingärtner stellt sich schützend vor seine Spieler

Die Rückrunde begann wie die Hinrunde mit einer Enttäuschung für die SG Hüffelsheim. Erneut gelang gegen Kellerkind TuS Marienborn kein Dreier.
Schon nach 40 Sekunden lagen die Verbandsliga-Fußballer der SG Hüffelsheim bei der TuS Marienborn hinten, und das Unheil nahm seinen Lauf. Am Ende unterlag der Aufsteiger mit 0:3 (0:2) in der Landeshauptstadt.„Das Spiel ging eigentlich nur in eine Richtung“, sagte der Hüffelsheimer Trainer André Weingärtner und schob hinterher: „Wir haben es aber nicht geschafft, die entscheidenden Räume zu finden, um torgefährlich zu werden.