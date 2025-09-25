Heimspiel der SG Hüffelsheim
Weingärtner fordert mehr Widerstandsfähigkeit
Nik Rosenbaum von der SG Hüffelsheim schwebt über seinen Mit- und Gegenspielern. Kehrt die SGH am Samstag gegen die TSG Bretzenheim in die Erfolgsspur zurück?
Klaus Castor

Nach dem 2:7-Debakel bei Basara Mainz will die SG Hüffelsheim gegen die TSG Bretzenheim zurückschlagen. SGH-Trainer André Weingärtner verlangt mehr Kampfgeist – und setzt auf den Naturrasen als Verbündeten.

Dass es nach einer 2:7-Niederlage um Wiedergutmachung und eine Reaktion geht, steht außer Frage. Und das gilt auch für die Verbandsliga-Fußballer der SG Hüffelsheim, wenn sie am Samstag um 17 Uhr die TSG Bretzenheim empfangen.„Wir sind sehr kritisch, auch die Spieler waren sehr selbstkritisch.

