VfR Baumholder testet am Samstag bei Fabian Lauder

Für den VfR Baumholder wird es schon in gut zwei Wochen wieder ernst. Am 22. Februar gastiert die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin bei Basara Mainz. Zuvor stehen noch zwei Tests auf dem Programm - am Samstag zunächst in Nanzdietschweiler.