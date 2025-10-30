Heimspiel der SG Hüffelsheim Weingärtner betont die Entwicklung seiner Talente 30.10.2025, 12:29 Uhr

i Thierno Keita (rotes Trikot) ist bei der SG Hüffelsheim zum Stammspieler aufgestiegen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die SG Hüffelsheim und die Großen der Verbandsliga – das ist bisher eine sehr spezielle Geschichte. Am Samstag soll gegen TB Jahn Zeiskam der erste Sieg gegen ein Top-Team her.

Die bisherige Aufstiegsrunde der SG Hüffelsheim in der Fußball-Verbandsliga kann sich sehen lassen. Sieben Siege aus 13 Spielen, 23 Punkte, Platz sechs – das sind für einen Neuling starke Werte. Doch einen Makel gibt es: Wenn es gegen die Großen geht, dann schaffen es die Hüffelsheimer nicht, ihre guten Vorstellungen auch mal in einen Dreier umzumünzen.







Artikel teilen

Artikel teilen