Die SG Hüffelsheim und die Großen der Verbandsliga – das ist bisher eine sehr spezielle Geschichte. Am Samstag soll gegen TB Jahn Zeiskam der erste Sieg gegen ein Top-Team her.
Lesezeit 1 Minute
Die bisherige Aufstiegsrunde der SG Hüffelsheim in der Fußball-Verbandsliga kann sich sehen lassen. Sieben Siege aus 13 Spielen, 23 Punkte, Platz sechs – das sind für einen Neuling starke Werte. Doch einen Makel gibt es: Wenn es gegen die Großen geht, dann schaffen es die Hüffelsheimer nicht, ihre guten Vorstellungen auch mal in einen Dreier umzumünzen.