Heimspiel der SG Hüffelsheim
Weingärtner betont die Entwicklung seiner Talente
Thierno Keita (rotes Trikot) ist bei der SG Hüffelsheim zum Stammspieler aufgestiegen.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die SG Hüffelsheim und die Großen der Verbandsliga – das ist bisher eine sehr spezielle Geschichte. Am Samstag soll gegen TB Jahn Zeiskam der erste Sieg gegen ein Top-Team her.

Lesezeit 1 Minute
Die bisherige Aufstiegsrunde der SG Hüffelsheim in der Fußball-Verbandsliga kann sich sehen lassen. Sieben Siege aus 13 Spielen, 23 Punkte, Platz sechs – das sind für einen Neuling starke Werte. Doch einen Makel gibt es: Wenn es gegen die Großen geht, dann schaffen es die Hüffelsheimer nicht, ihre guten Vorstellungen auch mal in einen Dreier umzumünzen.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport