Ohne Trainer André Weingärtner muss die SG Hüffelsheim nach zwei Spielen ohne Dreier sehen, dass sie wieder in die Erfolgsspur der Fußball-Landesliga findet. Die Aufgabe am Sonntag um 15 Uhr hat es dabei in sich: Der Tabellendritte, der TSC Zweibrücken, gastiert am Palmenstein.

Angesichts von 15 Punkten Differenz hat das Duell keinen Topspiel-Charakter, aber der TuS Hohenecken liegt ja nur noch zwei Zähler hinter den Hüffelsheimern, die sich folglich keinen weiteren Ausrutscher leisten sollten. „Die Jungs wollen als Erster über die Ziellinie, und sie haben alle Möglichkeiten dazu“, sagt Weingärtner, der ergänzt: „Zwei Spiele hintereinander ohne Sieg kennen die Jungs in dieser Saison nicht, auch weil wir von der Vorrunde und unserer Siegesserie verwöhnt waren. Wir müssen jetzt bei uns bleiben.“ Vor allem an der defensiven Stabilität gilt es zu arbeiten, individuelle Fehler abzustellen. Weingärtner bringt es auf eine klare Formel: „Jeder versucht, uns als Tabellenführer ein Bein zu stellen. Da dürfen wir uns nicht noch selbst ein Bein stellen.“

Müller und Holste coachen das Team

Dass seine Akteure mit viel Mentalität jeweils Punktgewinne erzwungen haben, bewertet der Coach als positiv. Ebenfalls zuversichtlich stimmt ihn die personelle Lage. Bis auf den verhinderten Paolo Walther stehen alle Spieler zur Verfügung. Die zuletzt vermissten Lars Hermann und Tim Müller sind auf dem Weg der Genesung, Hermann dürfte wieder in die Startformation rutschen, Müller als Joker von der Bank kommen.

Er ist nämlich noch in einer anderen Rolle gefordert. Aufgrund der Roten Karte, die Weingärtner in Desloch erhalten hat, muss er gesperrt zuschauen. Müller wird deshalb gemeinsam mit David Holste, einem weiteren Co-Trainer, das Coaching übernehmen. „Ich habe kein Verständnis dafür, wie Trainer der Willkür eines Schiedsrichters ausgesetzt werden“, sagt Weingärtner und hadert: „Ich fehle der Mannschaft, weil wir mit mehreren Personen der Bank kurzzeitig auf dem Spielfeld gestanden haben. Das kann es nicht sein.“