Der Sieg gegen den TuS Rüssingen hat dem FC Schmittweiler-Callbach Luft verschafft. Kann er nun in Rieschweiler nachlegen und eine Serie starten?
Lesezeit 1 Minute
Eine Erfahrung haben die Fußballer des FC Schmittweiler-Callbach in dieser Saison bereits gemacht: Vieles hängt in einer engen Landesliga-Runde von der Tagesform ab. „Das merken wir jede Woche, und deshalb müssen wir alles dafür tun, auch am Sonntag wieder eine gute Verfassung zu haben“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar mit Blick auf die Partie um 15.