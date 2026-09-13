Klarer Sieg des TuS Hackenheim Was Hulsey noch besser als sieben Kerbetreffer gefiel Olaf Paare 13.09.2026, 11:36 Uhr

i Hielt zur Kerb den Kasten sauber: Marc Reekers, der Torwart des TuS Hackenheim. Edgar Daudistel

Nach vier Landesliga-Spielen ohne Dreier haben es die Fußballer des TuS Hackenheim pünktlich zur Kerb wieder knallen lassen. Sie landeten einen 7:0-Erfolg über den TuS Bedesbach-Patersbach.

Die Sieben-Tore-Magie der Kreis-Bad-Kreuznach-Teams in der Fußball-Landesliga hält an. In der Vorwoche feierten der SV Winterbach und der FC Schmittweiler-Callbach Erfolge mit je sieben Treffern, dieses Mal zog der TuS Hackenheim mit einem 7:0-Kerbesieg über den TuS Bedesbach-Patersbach nach.







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