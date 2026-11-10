Der Ball und die Kohle Warum Sportplatzkalk und „Lange“ erst ins Geld gehen Sascha Nicolay 10.11.2026, 06:00 Uhr

i Typische Kostenfaktoren für Fußballvereine: Sportplatzkalk samt Abstreuwagen, Bälle, Trainingstor und „Lange“. Mit den Halbliter-Bierflaschen erzeugt der Klub dann aber auch Einnahmen. Sascha Nicolay

Erstaunlich viele Ausgaben hat ein Fußballverein auf Kreisebene, ehe er einen Heimspieltag ausrichten und (vielleicht) etwas Geld verdienen kann.

Die Anfrage gibt es immer wieder. Ein Gastverein bittet den Heimklub, das Fußballspiel der ersten Mannschaft am Freitagabend und das der „Zweiten“ zwei Tage später am Sonntag auszutragen. Wenn der Heimverein sehr genau rechnen, die Kosten besonders scharf im Blick haben muss, dann kann es sein, dass sein Vorstand die Anfrage mit dem Verweis auf den Preis des Kalks zum Abstreuen des Hartplatzes ablehnt.







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