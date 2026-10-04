Zweiter Alemannia-Sieg Wann reißt Melunovic das Schreckens-Dokument ab? Olaf Paare 04.10.2026, 12:35 Uhr

i Freut sich über den ersten Heimsieg: Elvir Melunovic, Trainer des SV Alemannia Waldalgesheim. Edgar Daudistel

Auf den ersten Sieg in Steinwenden folgt nun auch der erste Heimsieg, ein souveränes 3:0 dazu. Es läuft wieder beim SV Alemannia Waldalgesheim.

In der Kabine des SV Alemannia Waldalgesheim hängt ein Dokument des Schreckens. Trainer Elvir Melunovic hat eine Tabelle aufgehängt, die sein Team auf dem letzten Platz der Fußball-Verbandsliga ausweist. Vor zwei Wochen war das. „Ich habe den Jungs gesagt, ich reiße das Ding erst von der Wand, wenn wir mindestens Elfter sind“, sagt Melunovic.







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