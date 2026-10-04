Auf den ersten Sieg in Steinwenden folgt nun auch der erste Heimsieg, ein souveränes 3:0 dazu. Es läuft wieder beim SV Alemannia Waldalgesheim.
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In der Kabine des SV Alemannia Waldalgesheim hängt ein Dokument des Schreckens. Trainer Elvir Melunovic hat eine Tabelle aufgehängt, die sein Team auf dem letzten Platz der Fußball-Verbandsliga ausweist. Vor zwei Wochen war das. „Ich habe den Jungs gesagt, ich reiße das Ding erst von der Wand, wenn wir mindestens Elfter sind“, sagt Melunovic.