Zweiter Alemannia-Sieg
Wann reißt Melunovic das Schreckens-Dokument ab?
Freut sich über den ersten Heimsieg: Elvir Melunovic, Trainer des SV Alemannia Waldalgesheim.
Freut sich über den ersten Heimsieg: Elvir Melunovic, Trainer des SV Alemannia Waldalgesheim.
Edgar Daudistel

Auf den ersten Sieg in Steinwenden folgt nun auch der erste Heimsieg, ein souveränes 3:0 dazu. Es läuft wieder beim SV Alemannia Waldalgesheim.

Lesezeit 1 Minute
In der Kabine des SV Alemannia Waldalgesheim hängt ein Dokument des Schreckens. Trainer Elvir Melunovic hat eine Tabelle aufgehängt, die sein Team auf dem letzten Platz der Fußball-Verbandsliga ausweist. Vor zwei Wochen war das. „Ich habe den Jungs gesagt, ich reiße das Ding erst von der Wand, wenn wir mindestens Elfter sind“, sagt Melunovic.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport