Eintracht steht im Halbfinale Wadenbeinbruch: Zeghli verletzt sich im Training schwer Olaf Paare 09.07.2026, 12:23 Uhr

i Der Hüffelsheimer Cedric Lind (rotes Trikot) wird auch im Halbfinale des Turniers in Waldalgesheim die Grätsche auspacken. Die Hackenheimer um Spielertrainer Tim Hulsey (rechts) verabschiedeten sich spektakulär aus dem Turnier. Edgar Daudistel

Das wird packend: Beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SVA Waldalgesheim stehen vier attraktive Teams am Freitagabend im Halbfinale. Am Sonntag folgen um 15 Uhr das Spiel um Platz drei und um 17 Uhr das Finale.

Viele Jahre gaben die Mainzer Vereine den Ton an beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim. Im TSV Schott Mainz hält ein Klub aus der Landeshauptstadt auch im Halbfinale der aktuellen Auflage die Fahne hoch. Doch die drei anderen Vorschlussrunden-Teilnehmer kommen allesamt aus der Nahe-Region und erhöhen die Attraktivität am finalen Wochenende.







Artikel teilen

Artikel teilen