Das wird packend: Beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SVA Waldalgesheim stehen vier attraktive Teams am Freitagabend im Halbfinale. Am Sonntag folgen um 15 Uhr das Spiel um Platz drei und um 17 Uhr das Finale.
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Viele Jahre gaben die Mainzer Vereine den Ton an beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim. Im TSV Schott Mainz hält ein Klub aus der Landeshauptstadt auch im Halbfinale der aktuellen Auflage die Fahne hoch. Doch die drei anderen Vorschlussrunden-Teilnehmer kommen allesamt aus der Nahe-Region und erhöhen die Attraktivität am finalen Wochenende.