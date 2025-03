Sie bleiben die Mannschaft der Stunde. Die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied feierten einen wichtigen 5:0 (4:0)-Heimsieg über den FV Olympia Ramstein und sind im Jahr 2025 weiter ungeschlagen. Die SGM verbuchte in diesem Zeitraum zwei Unentschieden und zwei Siege und hat sich auf sieben Punkte von einem möglichen Abstiegsrang entfernt. „Von einer Rettung zu sprechen, ist aber noch viel zu früh. Dazu geht es viel zu eng zu“, sagte SGM-Trainer Jens Bohr und ergänzte: „Aber natürlich freuen wir uns, wie gut es im Moment läuft.“

Vor allem in der ersten Hälfte lief der Ball auf dem Meisenheimer Kunstrasen klasse durch die Reihen der Gastgeber. Eine Spezialität der SGM waren frühe Ballgewinne, die dann in schnelle Angriffe umgewandelt wurden. Paradebeispiel war das 1:0, als Joshua Steffen einen Ball sicherte und anschließend Moritz Wurdel auf die Reise schickte. Seine Hereingabe verwertete Marc Giselbrecht zum 1:0 (20.). Richtig turbulent wurde es in den sechs Minuten vor der Pause. Alexander Tiedtke erhöhte in Minute 39 mit seinem satten Dropkick unter die Latte. Und die beiden Torschützen ließen sich nicht lumpen, legten jeweils noch einen Treffer nach. Giselbrecht markierte das 3:0 (41.), Tiedtke das 4:0 (45.).

Vierfach-Wechsel in der 63. Minute

„Das haben alle Jungs wirklich gut gemacht, mit unserer Leistung war ich sehr zufrieden“, resümierte Bohr. Er konnte es sich leisten, in der 63. Minute gleich viermal zu wechseln und damit viel beanspruchten Spielern wie Laurenz Fach und Filip Höft eine Pause zu verschaffen.

In der Schlussphase feierte Kapitän Maurizio Lörsch ein Comeback nach Schambeinverletzung. Er kam für Nico Praß, der wenige Minuten zuvor (72.) für den 5:0-Endstand gesorgt hatte.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Bock (63. Michael), Mohr, Maurer, Steffen (63. Schneider), Wurdel – Fach (63. Hill), Tiedtke, Höft (63. Schmell), Praß (78. Mau. Lörsch) – Giselbrecht.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15.30 Uhr, beim SV Hermersberg.