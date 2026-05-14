FC Schmittweiler ist heiß Vor dem Endspiel strahlt Yasar große Zuversicht aus Olaf Paare 14.05.2026, 12:47 Uhr

i Kein Durchkommen: Jan Petrov (rotes Trikot) und der FC Schmittweiler wollen am Sonntag jeden Ball verteidigen. Stefan Ding

Nun zählt es: Der FC Schmittweiler ist am Sonntag gefordert, muss unbedingt punkten, um auf direktem Weg in der Landesliga zu bleiben. In der SG Rieschweiler gastiert ein Mitkonkurrent im Abstiegskampf.

In der Meisterschaftsrunde gibt es eigentlich keine Finals. Beim Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach ist das in den nächsten Wochen anders, wie Trainer Murat Yasar treffend ausführt: „Für mich ist unser Spiel am Sonntag gegen die SG Rieschweiler ein richtig großes Endspiel.







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