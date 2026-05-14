FC Schmittweiler ist heiß
Vor dem Endspiel strahlt Yasar große Zuversicht aus
Kein Durchkommen: Jan Petrov (rotes Trikot) und der FC Schmittweiler wollen am Sonntag jeden Ball verteidigen.
Kein Durchkommen: Jan Petrov (rotes Trikot) und der FC Schmittweiler wollen am Sonntag jeden Ball verteidigen.
Stefan Ding

Nun zählt es: Der FC Schmittweiler ist am Sonntag gefordert, muss unbedingt punkten, um auf direktem Weg in der Landesliga zu bleiben. In der SG Rieschweiler gastiert ein Mitkonkurrent im Abstiegskampf.

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In der Meisterschaftsrunde gibt es eigentlich keine Finals. Beim Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach ist das in den nächsten Wochen anders, wie Trainer Murat Yasar treffend ausführt: „Für mich ist unser Spiel am Sonntag gegen die SG Rieschweiler ein richtig großes Endspiel.

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