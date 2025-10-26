SV Winterbach unterliegt Vier der fünf Gegentreffer fallen nach Standards 26.10.2025, 18:16 Uhr

i Torjäger Elias Pfenning (schwarzes Trikot) blieb beim 0:5 seines SV Winterbach in Hauenstein ohne Torchance. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Eine Woche vor dem Highlight-Spiel gegen die SG Meisenheim musste Landesliga-Aufsteiger SV Winterbach die Klasse des Spitzenreiters SC Hauenstein anerkennen.

Der Spitzenreiter und Meisterschaftsaspirant der Fußball-Landesliga war eine Nummer zu groß für Aufsteiger SV Winterbach. Mit 0:5 (0:2) unterlag das Team aus dem Soonwald beim SC Hauenstein.„Wir hätten nicht mit 0:5 verlieren müssen, aber das kann eben gegen diesen Gegner passieren“, bilanzierte SVW-Trainer Torben Scherer und fügte an: „Vier der fünf Gegentreffer sind nach Standards gefallen.







Artikel teilen

Artikel teilen