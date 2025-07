Wenn der 1. FC Kaiserslautern in die Region kommt, dann sind die Fußball-Fans heiß darauf. Das wurde auch beim Gastspiel der FCK-A-Junioren in Hackenheim sichtbar.

Großer Bahnhof für die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern: Zum Testspiel des FCK-Nachwuchses am Hackenheimer Felseneck strömten rund 400 Besucher. Sie sahen einen 4:0 (2:0)-Erfolg des Bundesliga-Teams über die Landesliga-Männer des TuS.

„Es war ein richtig tolles Event“, freute sich Klaus Rehbein, einer der Sportlichen Leiter des TuS, der zugleich als Schiedsrichter-Assistent fungierte, über die überraschend große Resonanz. Den Gastgebern gehörte auf dem Spielfeld die Anfangsphase, sie kamen mehfach gefährlich vor den FCK-Kasten. Dabei hatte der TuS mit Pierre Merkel, Niklas Schneider und Tim Hulsey in der Offensive seine geballte Erfahrung aufgeboten. Mit zunehmender Spielzeit entwickelten die Lauterer ein Übergewicht, spielten Tempo und Wucht aus und kamen so zu den Toren. Auffälligster FCK-Akteur war Kapitän Kian Scheer, der dreimal traf. Zudem war Deniz Dilmaz erfolgreich. Auch die neue Gelbe Karte plus fand Anwendung, TuS-Coach Hulsey musste für zehn Minuten runter.