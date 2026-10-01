FKP-Zweite ist zu Gast Viele Belohnungen für den ersten Alemannen-Heimsieg Olaf Paare 01.10.2026, 13:04 Uhr

i Sein Einsatz am Samstag ist noch offen: Daniel Braun, Kapitän des SVA Waldalgesheim. Edgar Daudistel

Platzt bei Alemannia Waldalgesheim nun der berühmte Knoten? Die 90 Minuten gegen den FK Pirmasens II werden eine Antwort auf die Frage geben. Trainer Elvir Melunovic formuliert klare Ansprüche an sein Team.

Gegen Schlusslicht FK Pirmasens II möchte Fußball-Verbandsligist SV Alemannia Waldalgesheim direkt nachlegen. Vor Wochenfrist gelang der erste Saisonerfolg, am Samstag um 14.30 Uhr soll an der heimischen Waldstraße Dreier Nummer zwei folgen.„Die Jungs haben in Steinwenden alles dafür getan, erstmals zu gewinnen.







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