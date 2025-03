Mit einem Sieg im Spitzenspiel in Gau-Odernheim hätte Alemannia Waldalgesheim ein Ausrufezeichen gesetzt, doch es wurde durch einen späten Treffer des Torjägers vom Dienst nur ein 1:1.

51, 50, 49 – so lauten die Punktzahlen der drei Top-Teams der Fußball-Verbandsliga nach dem 23. Spieltag und dem 1:1 (0:0) im Spitzenspiel zwischen dem Dritten, dem TSV Gau-Odernheim, und dem Zweiten, dem SV Alemannia Waldalgesheim. Ein Ergebnis, von dem vor allem der spielfreie Spitzenreiter FV Dudenhofen profitierte.

Mehr als 400 Zuschauer wollten die Partie in Gau-Odernheim sehen, und alle, die es mit den Gastgebern hielten, mussten lange auf ein Tor ihres Teams warten. Erst in der 89. Minute gelang Fabio Moreno Fell der umjubelte Ausgleichstreffer. „Da hat er seine ganz Klasse gezeigt. Wenn ich einen solchen Spieler in meiner Mannschaft hätte, wäre ich schon Meister“, sagte Elvir Melunovic, der Trainer der Waldalgesheimer. Es war das 32. Saisontor des Gau-Odernheimers, das gesamte Waldalgesheimer Team hat 40 Treffer erzielt.

Juric pariert Elfmeter stark

„Wir haben gegen die offensivstärkste Mannschaft der Liga sehr gut verteidigt. Ich kann mit dem Punkt leben, auch weil meine Spieler alles gegeben und sich sehr diszipliniert an alle Vorgaben gehalten haben“, bilanzierte Melunovic. In der 27. Minute waren die Gau-Odernheimer das erste Mal einem Treffer nahe gewesen. Nach einem Gerangel am Boden von Pierre Merkel mit einem Gegenspieler gab es Strafstoß, doch Andrej Juric parierte. „Sehr stark gehalten“, lobte Melunovic.

Er hatte seinem Team in der Pause mit auf den Weg gegeben, weiter geduldig zu bleiben und auf Chancen zu lauern. Der Plan ging auf. In der 69. Minute brachte Merkel sein Team in Führung. Kurz darauf verletzte sich Abwehrchef Daniel Braun, doch Melunovic wollte nicht das Risiko eines Wechsels eingehen, der humpelnde Braun biss auf die Zähne und wehrte sich bis zum Schluss. „Wir haben einmal einen Zehntel einer Sekunde nicht aufgepasst. Das hat gereicht“, ärgerte sich Melunovic.

SVA Waldalgesheim: Juric – Nagayoshi (90. Ludwig), Haas, Braun, Gänz, Agrela – Atanley – Gürel, Gräff – Merkel, Pira.

So geht’s weiter: am Sonntag, 13 Uhr, beim FK Pirmasens II.