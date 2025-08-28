„Wir treffen auf eine Mannschaft, die uns im Ansatz nicht so liegt“, sagt VfR-Coach Christian Schübelin. Doch seine Baumholderer wollen sich nicht einschüchtern lassen und hoffen auf ein Erfolgserlebnis in der Fremde.

Der VfR Baumholder steht am Sonntag um 15.30 Uhr vor einer echten Bewährungsprobe. Auswärts bei der SG Rieschweiler will das Team von VfR-Trainer Christian Schübelin erstmals in dieser Saison in der Fremde punkten und so den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Mit sechs Punkten aus vier Spielen rangiert der VfR auf Rang acht dicht hinter dem nächsten Gegner, der mit sieben Zählern leicht im Vorteil ist. Während die Baumholderer zu Hause noch ungeschlagen sind und mit dem 6:1 gegen den TuS Rüssingen ein Ausrufezeichen gesetzt haben, lief es auswärts bislang gar nicht rund: zwei Auswärtsspiele, null Punkte. Das soll sich am Sonntag ändern. „Wir können uns mit einem guten Auswärtsspiel zurückmelden. Ein Erfolgserlebnis in der Fremde würde uns guttun“, macht Schübelin deutlich.

Nico Schulz fällt länger aus als erwartet

Ein Selbstläufer wird die Partie allerdings nicht. Im Gegenteil: Schübelin erwartet eine harte, körperbetonte Partie gegen einen unangenehmen Gegner. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die uns im Ansatz nicht so liegt. Die Rieschweilerer spielen einen typischen Pfälzer Fußball mit vielen langen Bällen und werden uns 90 Minuten in intensive Zweikämpfe verwickeln. Da müssen wir dagegenhalten“, analysiert der VfR-Coach. Entsprechend fordert er von seiner Elf nicht nur fußballerische Qualität, sondern vor allem auch Widerstandsfähigkeit.

Ein Highlight bringt das Duell zudem mit: In Weltmeister Erik Durm steht bei der SG Rieschweiler ein ehemaliger Bundesliga-Profi auf dem Platz. „Unsere jungen Spieler haben die Chance, sich mit einem Weltmeister zu messen. Das ist etwas Besonderes und kann ein zusätzlicher Ansporn sein“, sagt Schübelin. In Dominic Schübelin fehlt weiterhin ein erfahrener Spieler verletzungsbedingt. Noch schwerer wiegt jedoch die Hiobsbotschaft um Nico Schulz. Der offensive Mittelfeldspieler wird nach einem Meniskusschaden länger fehlen als zunächst angenommen. „Das ist sehr ärgerlich und tut uns weh“, erklärt der VfR-Trainer. Ansonsten kann er auf den gleichen Kader zurückgreifen wie zuletzt.

Besonderes Augenmerk auf den Top-Torjäger

Die Rieschweilerer haben mit 15 Toren die beste Offensive der Liga. „Die Ausgangslage ist ausgeglichen. Rieschweiler schießt viele Tore, ist aber auch verwundbar, wenn man die Anzahl der Gegentreffer betrachtet“, betont Christian Schübelin. Ein besonderes Augenmerk liegt auf SG-Angreifer Simon Hauck, der bereits acht Saisontore erzielt hat. „Mit Simon haben sie eine zentrale Figur. Wir werden eine gute Abwehrreihe dagegenstellen, die ihn sicherlich aus dem Spiel nehmen kann, aber wir dürfen uns nicht nur auf diesen einen Spieler fokussieren“, warnt der Coach. Auf der anderen Seite will Baumholder in der Offensive weiterhin flexibel und variabel agieren.

„Wir wollen in unserem Angriffsspiel unberechenbar bleiben. Das hat uns zuletzt im letzten Drittel stark gemacht, und genau das brauchen wir wieder“, sagt Schübelin, der mit dem Willen nach Rieschweiler reist, sich auch außerhalb des heimischen Stadions zu belohnen und sich oben festzubeißen.