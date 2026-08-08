Das war nichts für schwache Nerven. „Für die neutralen Zuschauer toll. Ich brauche so ein Herzrasen nicht öfter“, sagte Eintracht-Trainer Amin Ouachchen nach dem packenden 4:3 im Derby gegen den VfR Baumholder.
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Nico Schulz fing den Ball mit beiden Armen, nachdem der starke Schiedsrichter Nico Dönges ein letztes Mal gepfiffen hatte, drosch den Ball in den Bad Kreuznacher Nachthimmel und ließ sich rücklings auf den Rasen des Nahe-Stadions fallen. Um den Verbandsliga-Fußballer des VfR Baumholder herum hüpften und sprangen die Spieler der SG Eintracht Bad Kreuznach und jubelten lauthals.