Marschieren und mit viel Energie spielen soll der VfR Baumholder gegen die Sportfreunde Bundenthal, die von einem früheren Bundesligaspieler des 1. FC Kaiserslautern trainiert werden. Die Baumholderer wollen unbedingt oben dran bleiben.

Den Schwung aus dem Punktspiel-Auswärtssieg in Rieschweiler und vor allem der trotz der Niederlage beachtlichen Verbandspokalleistung gegen den TSV Schott Mainz möchte der VfR Baumholder am Samstag (16 Uhr) in sein Landesliga-Heimspiel gegen die Sportfreunde Bundenthal mitnehmen.

Allerdings betont Christian Schübelin, dass seine Mannschaft ein schwieriges Spiel gegen die vom Ex-FCK-Profi Sebastian Reinert gecoachten Bundenthaler erwartet. „Das ist ein ekliger Gegner. Wir müssen unbedingt die Energie, die wir gerade gegen Mainz auf dem Platz hatten, mitnehmen“, sagt der VfR-Trainer.

„Wir dürfen uns keinen Ausrutscher leisten und wollen den Dreier unbedingt, um oben dran zu bleiben“

Christian Schübelin, Trainer des VfR Baumholder

Im großen heimischen Rasenplatz im Brühl-Stadion sieht Schübelin aber schon einen Vorteil für seine Mannschaft und betont deshalb auch: „Wir sind in der Favoritenrolle, und der wollen wir gerecht werden.“ Bundenthal steht derzeit bei sechs Punkten, während der VfR neun Zähler auf dem Konto hat. „Wir dürfen uns keinen Ausrutscher leisten und wollen den Dreier unbedingt, um oben dran zu bleiben“, verdeutlicht der Baumholderer Trainer und sagt: „Wir können Boden gut machen.“

Gegen Schott Mainz überraschte Schübelin mit einer Dreier-Abwehrformation, in der Niklas alles und Marius Gedratis (zusammen mit Jonas Brenner) gemeinsam spielten. „Das ist immer eine Option“, stellt der Coach klar, lässt aber offen, ob er auch gegen Bundenthal so aufstellen wird. Festgelegt hat er sich nur darauf, dass wenigstens einer von beiden, Gedratis oder Alles, „hinten bleiben wird“.

Muskelfaserriss legt Lutz lahm

Entscheidend für den Trainer ist eh etwas ganz anderes. „Gegen Schott sind die Jungs richtig marschiert – und das erhoffe ich mir auch gegen Bundenthal“, erläutert Schübelin. Besonders auffällig agierte Danny Lutz, doch der wird am Samstag ausfallen. Ein Muskelfaserriss hat ihn für mindestens zwei Spiele lahmgelegt. Auch Dominic Schübelin hat weiter muskuläre Probleme und muss passen. „Wir müssen personell aber gerade keine Experimente machen, können Angeschlagenen eine Pause geben“, sagt der Trainer.