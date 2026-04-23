TuS Hackenheim gastiert VfR Baumholder will wieder an sein Maximum rankommen Sascha Nicolay 23.04.2026, 15:34 Uhr

i Auf die Qualität von Angreifer Lucas setzt VfR-Trainer Christian Schübelin auch beim Heimspiel gegen den TuS Hackenheim, in dem die Baumholderer ihre Tabellenführung behaupten wollen. Stefan Ding

Seine Tabellenführung behaupten oder gar ausbauen möchte der VfR Baumholder am Sonntag. Gegner ist der TuS Hackenheim der sich „wie Bolle“ auf die Partie auf dem Kunstrasen am Brühlstadion freut.

Sofort zurück in die Erfolgsspur möchte der VfR Baumholder, nachdem seine „Ewig-Serie“ beim 1:5 bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied gerissen ist. Am Sonntag (15.30 Uhr) sollen gegen den TuS Hackenheim auf heimischem Kunstrasen die nächsten drei Punkte auf das Konto Tabellenführers fließen.







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