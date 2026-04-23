Seine Tabellenführung behaupten oder gar ausbauen möchte der VfR Baumholder am Sonntag. Gegner ist der TuS Hackenheim der sich „wie Bolle“ auf die Partie auf dem Kunstrasen am Brühlstadion freut.
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Sofort zurück in die Erfolgsspur möchte der VfR Baumholder, nachdem seine „Ewig-Serie“ beim 1:5 bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied gerissen ist. Am Sonntag (15.30 Uhr) sollen gegen den TuS Hackenheim auf heimischem Kunstrasen die nächsten drei Punkte auf das Konto Tabellenführers fließen.