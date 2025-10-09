Gastspiel in Hackenheim VfR Baumholder will raus aus dem Wellenbad 09.10.2025, 13:31 Uhr

i Auf Ahmad Tajik (links) muss der VfR Baumholder am Sonntag in Hackenheim verzichten. Er sitzt eine Rotsperre ab. Stefan Ding

Erst am Sonntagabend wird die Partie des VfR Baumholder beim TuS Hackenheim angepfiffen. Vielleicht hilft die außergewöhnliche Anstoßzeit ja beim Versuch, die bisher maue Auswärtsbilanz aufzumöbeln.

Zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit gastiert der VfR Baumholder am Sonntag beim TuS Hackenheim. Um 17 Uhr wird die Partie auf dem Kunstrasen am Felseneck angepfiffen. Gut möglich, dass dann noch einige Besucher von anderen Plätzen kommen, um sich anzuschauen, wer von den beiden in der Fußball-Landesliga einen weiteren Schritt nach vorne macht.







