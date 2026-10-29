SV Steinwenden Gast am Sonntag VfR Baumholder will Motor Sascha Hammann bekämpfen Sascha Nicolay 29.10.2026, 13:52 Uhr

i Paul Schneider (links) und sein VfR Baumholder wollen nach der Pleite in Herxheim am Sonntag gegen den SV Steinwenden punkten. Stefan Ding

Sascha Hammann hat beim VfR Baumholder Spuren hinterlassen. Am Sonntag gastiert er mit dem Tabellenzweiten SV Steinwenden auf dem Kunstrasen am Brühl-Stadion. Dort könnte es auch zum Comeback von Felix Ruppenthal kommen.

Ein wirklich dickes Brett muss der VfR Baumholder am Sonntag (15 Uhr) in der Verbandsliga bohren. Mit dem SV Steinwenden gastiert der Tabellenzweite auf dem Kunstrasen im Brühl-Stadion. Doch die Brettdicke ist für Felix Ruppenthal kein Kriterium, um Siegchancen seriös zu diskutieren.







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