Sascha Hammann hat beim VfR Baumholder Spuren hinterlassen. Am Sonntag gastiert er mit dem Tabellenzweiten SV Steinwenden auf dem Kunstrasen am Brühl-Stadion. Dort könnte es auch zum Comeback von Felix Ruppenthal kommen.
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Ein wirklich dickes Brett muss der VfR Baumholder am Sonntag (15 Uhr) in der Verbandsliga bohren. Mit dem SV Steinwenden gastiert der Tabellenzweite auf dem Kunstrasen im Brühl-Stadion. Doch die Brettdicke ist für Felix Ruppenthal kein Kriterium, um Siegchancen seriös zu diskutieren.