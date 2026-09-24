Niklas Herrmann ist zurück VfR Baumholder will einen Abwärtsstrudel verhindern Sascha Nicolay 24.09.2026, 00:00 Uhr

i Niklas Hermann (beim Pass) kehrt in den Kader des VfR Baumholder zurück. Eine wichtige Alternative mehr, um beim SV Büchelberg aam Samstag zu bestehen. Stefan Ding

Mit einem Dreier bei Mitaufsteiger SV Büchelberg möchte der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga in die Erfolgsspur zurückkehren. Der „Shootingstar“ der ersten Spiele kann dabei wieder helfen.

Zum zweiten Mal in Folge muss der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga auswärts ran. Die Mannschaft der Trainer Felix Ruppenthal und Dennis Kaucher gastiert am Samstag, 16 Uhr, beim Mitaufsteiger SV Büchelberg. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Baumholderer aus dem kleinen Ortsbezirk von Wörth in der Südpfalz wieder Zählbares mit in den Westrich bringen.







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