Mit einem Dreier bei Mitaufsteiger SV Büchelberg möchte der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga in die Erfolgsspur zurückkehren. Der „Shootingstar“ der ersten Spiele kann dabei wieder helfen.
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Zum zweiten Mal in Folge muss der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga auswärts ran. Die Mannschaft der Trainer Felix Ruppenthal und Dennis Kaucher gastiert am Samstag, 16 Uhr, beim Mitaufsteiger SV Büchelberg. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Baumholderer aus dem kleinen Ortsbezirk von Wörth in der Südpfalz wieder Zählbares mit in den Westrich bringen.