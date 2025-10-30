Aufsteiger TSG Trippstadt Gast VfR Baumholder will die Siegesserie fortsetzen 30.10.2025, 10:48 Uhr

i Abdul Hadi Antar (am Ball) und Lucca Buchner (dahinter) geben im Zentrum des VfR baumholder gerade ichtig Gas. Abgesichert werden sie unzter anderem von Jonas Brenner (rechts). Stefan Ding

Vor dem Liveticker hat Christian Schübelin verfolgt, wie sein VfR Baumholder auf den zweiten Platz gesprungen ist. Nun ist der Trainer heiß darauf, die Siegesserie auszubauen. Gegner ist ein Verein, der dem VfR noch nie gegenüber gestanden hat.

Es kommt nicht mehr so häufig vor, dass Fußball-Landesligist VfR Baumholder es mit einem Kontrahenten zu tun hat, auf den er noch nie getroffen ist. Klar, der VfR ist 139 Jahre alt und hat im Südwesten gefühlt schon gegen jeden Verein gespielt. Doch am Sonntag (15 Uhr) gibt es tatsächlich eine Premiere.







Artikel teilen

Artikel teilen