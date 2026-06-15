Kader des Verbandsligisten fix VfR Baumholder verpflichtet Torwart und Torwarttrainer Sascha Nicolay 15.06.2026, 14:50 Uhr

Eigentlich wollte Tim-Luca Donner zum VfL Simmertal gehen, doch der Wechsel des Torwarts zerschlug sich. Nicht zum Nachteil des VfR Baumholder, der sich erfolgreich um Ersatz bemüht hatte und nun einen Keeper mehr als gedacht zur Verfügung hat.

Die alte Runde ist kaum zu Ende, da beginnt beim VfR Baumholder schon die nächste. Am Sonntagmorgen bitten Felix Ruppenthal und Dennis Kaucher zum ersten Training. Die beiden neuen Coaches werden von einem neuen Torwarttrainer unterstützt. Andy Forster wird sich um die Keeper des Verbandsligisten kümmern.







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