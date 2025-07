Zumindest von Nico Schulz gibt es gute Nachrichten für den VfR Baumholder. Das Testspiel gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach ging dagegen in die Hose.

Fußball-Landesligist VfR Baumholder hat beim Sportfest des SV Schwollen ein Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gegen Bezirksligist SG Kirn/Kirn-Sulzbach am Ende klar mit 0:3 (0:0) verloren. „Es war schon ein typisches Vorbereitungsspiel, aber es war über große Strecken einfach auch keine gute Leistung von uns“, sagte VfR-Trainer Christian Schübelin.

Mit den ersten 20 Minuten, bis zur ersten Trinkpause, konnte Schübelin mit dem Auftritt seiner Mannschaft auch noch gut leben. Fineas Allnoch verpasste frei vor Kirns Keeper die 1:0-Führung. „Dann hat uns Kirn mit Härte den Schneid abgekauft, zudem haben Wechsel den Spielfluss gestört“, erklärte Schübelin. Nachdem der neue Keeper Marco Klein zunächst den Rückstand noch verhindert hatte, brachte Florian Hahn die Kirner nach einer Ecke mit 1:0 nach vorne (55.). Robin Jelacic erhöhte mit einem Freistoß auf 2:0 (72.) und Reiner Rusch machte den Deckel auf die Partie (85.).

Am kommenden Wochenende zwei VfR-Tests

„Spätestens nach der Pause und einer wilden Wechselei ging bei uns nicht mehr viel zusammen“, sagte Schübelin, dem Ergebnis und Leistung vor 150 Zuschauern in Schwollen „wegen der Außenwirkung“ nicht passten. Immerhin gab es für den Trainer aber auch noch gute Nachrichten. Die Operation bei Nico Schulz verlief optimal, sodass mit der Rückkehr des Außenverteidigers auf den Platz womöglich schneller als geplant gerechnet werden kann. „Einen Kämpfer wie Nico brauchen wir unbedingt. Er ist jemand, der unseren vielen jungen Spielern eine Richtung vorgibt“, meinte Schübelin.

Beim VfR-Gastspiel beim Sportfest seines Heimatvereins TuS Rötsweiler-Nockenthal wird Schulz natürlich noch nicht auflaufen. Am Samstag (16 Uhr) treffen die Baumholderer dort auf die SG Marpingen-Urexweiler. Von der SG wechselte Torhüter Klein zum VfR. Am Sonntag (!8.15 Uhr) testen die Westricher dann erneut. In Niederhambach ist dann der FV Hunsrückhöhe Morbach der Gegner.