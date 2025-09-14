In den letzten Minuten der Partie war alles möglich. Der VfR Baumholder hätte beim SV Winterbach gewinnen können, steckte aber doch den Niederschlag ein.

Der VfR Baumholder ist schon wieder über eine Mannschaft gestolpert, die er eigentlich beherrschen sollte. Bei Aufsteiger SV Winterbach unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin nach einer turbulenten Schlussphase mit 3:4 (1:0). „Ich will die Gegner nicht schlecht reden, aber eigentlich müssen wir gegen Mannschaften wie Bundenthal letzte Woche und jetzt Winterbach sechs Punkte holen“, sagte VfR-Trainer Matthias Dingert, um dann den Grund zu nennen, warum tatsächlich kein Zähler herausgesprungen ist: „Die Lehre muss einfach sein, dass wir auch in dieser Liga nicht mit Halbgas gewinnen können.“

Dabei hatten die Baumholderer gut begonnen. „Wir hatten eine halbe Stunde lang gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, erklärte Dingert. Schon nach sieben Minuten ging der VfR zudem in Führung. Ahmad Tajik zog von links nach innen und traf aus 25 Metern platziert zum Gäste-1:0 ins Eck. „Der Gegner fand erst einmal überhaupt nicht statt, und da muss man dann in so einer überlegenen Phase einfach das zweite Tor nachlegen“, fand Dingert. Doch der VfR Baumholder nutzte seine Dominanz nicht zu klaren Torchancen. Auf der anderen Seite hielt Keeper Tim-Luca Donner – Marco Klein, die Nummer eins, spielte nach seiner Hochzeit am Tag zuvor doch nicht – in der Schlussviertelstunde von Durchgang eins bei zwei Eins-gegen-eins-Duellen die Baumholderer Pausenführung fest.

„Die Lehre muss einfach sein, dass wir auch in dieser Liga nicht mit Halbgas gewinnen können.“

VfR-Spartenleiter Matthias Dingert

In Abschnitt zwei traute sich der SV Winterbach dann mehr zu, während die Baumholderer weniger taten. Eigentlich hatten die VfR-Defensivakteure Elias Pfenning gut im Griff, doch der Winterbacher Torjäger ist in der Lage, selbst kleinste Möglichkeiten mit seinem präzisen Schuss zu nutzen. Aus 25 Metern traf Pfenning zunächst zum 1:1 (68.), und als Lucas Alves Da Silva nach schöner Einzelleistung den VfR erneut in Führung gebracht hatte (71.), schweißte er den Ball nach einem unnötigen Baumholderer Ballverlust aus 30 Metern zum 2:2 ein (79.).

Dann brach die wilde Schlussphase mit einer sechs Minuten langen Nachspielzeit ein. Zwei Minuten vor Ende der regulären 90 Minuten leisteten sich die Baumholderer den nächsten schlimmen Ballverlust. „Dann haben wir auch noch katastrophal verteidigt“, meinte Dingert. Winterbach nutzte das aus, und Henry Schneberger traf zum 3:2 für die Gastgeber (88.).

Fineas Allnoch grätscht die Kugel ans Lattenkreuz

„Wir haben dann noch einmal alles nach vorne geworfen“, erklärte Dingert. Und der VfR wurde belohnt. Praktisch im Gegenzug nach dem Rückstand wurde Tajik im Strafraum zu Fall gebracht, und Niklas Alles verwandelte den fälligen Elfmeter zum 3:3-Ausgleich (89.). Das Spiel stand nun auf des Messers Schneide, und der VfR Baumholder kam dem späten Sieg zweimal ganz nah. Zunächst erreichte Jonas Brenner eine Freistoß-Hereingabe nicht richtig und bugsierte die Kugel ganz knapp am Tor vorbei (90.+2). Weitere zwei Minuten später tankte sich wieder Lucas durch. „Vielleicht hätte er es sogar selbst machen können“, überlegte Dingert. Doch der Brasilianer legte quer auf Fineas Allnoch. Das Tor war leer, als der Ex-Leiseler angerauscht kam und den Ball an Lattenkreuz grätschte (90.+4).

Statt des späten 4:3 für Baumholder, erlebten knapp 200 Zuschauer, wie es auf der anderen Seite noch einmal rappelte und der VfR auch den einen Punkt hergab. Mit der letzten Aktion des Spiels ließ die Baumholderer Deckung noch einmal eine flache Hereingabe von der Grundlinie zu, und Sebastian Fett stand goldrichtig, um den SV Winterbach zum 4:3-Sieg zu schießen. VfR-Trainer Christian Schübelin war anschließend total bedient, während Abteilungsleiter Dingert resümierte: „Bei Unkonzentriertheiten und Fehlpässen im Aufbauspiel und laschem Zweikampfverhalten, gewinnt man auch gegen solche Gegner nicht. Der SV Winterbach hat am Ende nicht einmal unverdient gewonnen, weil er die Punkte unbedingt wollte.“

VfR Baumholder: Donner – Moorhead (77. Allnoch), Gedratis, Brenner, Fuchs – Angel, Alles, Antar – Tajik, Lucas, Kley (57. Allkofer).