Doppelpack von Jelle Lang VfR Baumholder verliert gegen A-Jugend des SC Idar Sascha Nicolay 22.02.2026, 16:35 Uhr

i Jelle Lang (links) traf doppelt beim 3:1-Sieg der A-Junioren des SC Idar-Oberstein beim VfR Baumholder. Da konnte auch VfR-Verteidiger Dominic Schübelin nichts machen. Stefan Ding

Dass die A-Junioren des SC Idar-Oberstein auch für einen Männer-Landesligisten ein ernst zu nehmender Gegner sind, das erfuhr der VfR Baumholder im Testspiel. 3:1 gewannen die Idarer Jungs das Duell.

Fußball-Landesligist VfR Baumholder hat eine Testspielpleite gegen die A-Junioren des SC Idar-Oberstein hinnehmen müssen. 3:1 siegte der Tabellenführer der U-19-Südwestliga auf dem Kunstrasen am Brühlstadion.„Vielleicht war das ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt“, meinte VfR-Trainer Christian Schübelin zwei Wochen vor dem Restrundenstart zu Hause gegen die SG Rieschweiler und stellte fest: „Die Idarer A-Jugend hat das top gemacht, aber von uns ...







Artikel teilen

Artikel teilen