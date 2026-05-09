474 Zuschauer erlebten das Landesliga-Spitzenspiel und eine überragende Vorstellung des VfR Baumholder, die zudem noch mit traumhaft schönen Toren garniert war. Dieser Landesliga-Freitag auf dem Kunstrasen am Brühl-Stadion war ein Genuss.
Lesezeit 5 Minuten
Was für ein bockstarker Auftritt des VfR Baumholder im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga. Fast 500 Zuschauer erlebten, wie der Spitzenreiter auf dem heimischen Kunstrasen dem Tabellen-Zweiten SV Hermersberg die Grenzen aufzeigte und geradezu einen Klassenunterschied herausarbeitete.