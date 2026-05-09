Klasse Auftritt im Gipfeltreff VfR Baumholder unterschreibt den Meisterbrief Sascha Nicolay 09.05.2026, 11:09 Uhr

i Grüner Jubel beim VfR Baumholder nach einem Traumtor: Finn Kley (links), der den Angriff zum 2:0 vollendete, freut sich mit Ahmad Tajik und Lucas. Super-Vorbereiter Danny Lutz ist nicht im Bild, er feierte das Tor mit den VfR-Fans. Stefan Ding

474 Zuschauer erlebten das Landesliga-Spitzenspiel und eine überragende Vorstellung des VfR Baumholder, die zudem noch mit traumhaft schönen Toren garniert war. Dieser Landesliga-Freitag auf dem Kunstrasen am Brühl-Stadion war ein Genuss.

Was für ein bockstarker Auftritt des VfR Baumholder im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga. Fast 500 Zuschauer erlebten, wie der Spitzenreiter auf dem heimischen Kunstrasen dem Tabellen-Zweiten SV Hermersberg die Grenzen aufzeigte und geradezu einen Klassenunterschied herausarbeitete.







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