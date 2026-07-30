Mehr als ein Derby zum Start
VfR Baumholder und SC Idar liefern sich eine Machtprobe
Paul Schneider (in grün, links) spielte in der vergangenen Saison noch für den SC Idar-Oberstein und könnte am Samstag im Trikot
Paul Schneider (in grün, links) spielte in der vergangenen Saison noch für den SC Idar-Oberstein und könnte am Samstag im Trikot des VfR Baumholder das Verbandsliga-Derby gegen den SC bestreiten. Fineas Allnoch (rechts) möchte dabei natürlich treffen.
Stefan Ding

Um die Frage, wer die Nummer eins im Kreis Birkenfeld ist, geht es am Samstag, wenn der VfR Baumholder den SC Idar-Oberstein empfängt. Das Derby zum Auftakt der Verbandsliga-Runde ist aus vielen Gründen extrem reizvoll.

Lesezeit 6 Minuten
Spannender kann die Fußball-Saison im Kreis Birkenfeld nicht beginnen. Am Samstag, 16 Uhr, hat das Warten ein Ende, dann wird im Brühl-Stadion die Verbandsliga-Partie zwischen dem VfR Baumholder und dem SC Idar-Oberstein angepfiffen. Das Kreis-Derby ist mehr als ein Spiel, mehr als das Kräftemessen der beiden besten Mannschaften im Kreis Birkenfeld – es ist eine Machtprobe.
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