Um die Frage, wer die Nummer eins im Kreis Birkenfeld ist, geht es am Samstag, wenn der VfR Baumholder den SC Idar-Oberstein empfängt. Das Derby zum Auftakt der Verbandsliga-Runde ist aus vielen Gründen extrem reizvoll.
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Spannender kann die Fußball-Saison im Kreis Birkenfeld nicht beginnen. Am Samstag, 16 Uhr, hat das Warten ein Ende, dann wird im Brühl-Stadion die Verbandsliga-Partie zwischen dem VfR Baumholder und dem SC Idar-Oberstein angepfiffen. Das Kreis-Derby ist mehr als ein Spiel, mehr als das Kräftemessen der beiden besten Mannschaften im Kreis Birkenfeld – es ist eine Machtprobe.