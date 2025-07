Gleich zwei Vorbereitungsspiele bestreiten die Landesliga-Fußballer des VfR Baumholder am Wochenende. Los geht das Testprogramm am Samstag beim Sportfest des TuS Rötsweiler-Nockenthal. Gegner der Baumholderer auf dem TuS-Rasen ist die SG Marpingen-Urexweiler. Der Aufsteiger in die Saarlandliga hat übrigens darum gebeten, die Partie um eine halbe Stunde nach vorne zu verschieben. Schiedsrichterin Anika Schukz vom TuS Rötsweiler-Nockenthal wird das Spiel nun um 15.30 Uhr anpfeifen.

Nur zuschauen kann Lokalmatador Nico Schulz. Der Rötsweilerer im Baumholderer Trikot ist noch verletzt. Besonders ist die Partie sicher für den neuen Torhüter des VfR. Marco Klein kam schließlich von der SG Marpingen-Urexweiler, mit der er in der abgelaufenen Runde Meister in der Verbandsliga Nord/Ost im Saarland wurde.

Am Sonntag spielen die Baumholderer dann beim Sportfest des SV Niederhambach. Gegner dort ist Rheinlandligist FV Hunsrückhöhe Morbach. Anstoß ist um 18.15 Uhr.