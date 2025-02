Nanzdietschweiler wartet VfR Baumholder testet am Samstag bei Fabian Lauder 06.02.2025, 13:44 Uhr

i Sein erstes Vorbereitungsspiel gewann der VfR Baumholder (in grün) klar 5:0. Am Samstag testet der Verbandsligist beim SV Nanzdietschweiler. Stefan Ding

Für den VfR Baumholder wird es schon in gut zwei Wochen wieder ernst. Am 22. Februar gastiert die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin bei Basara Mainz. Zuvor stehen noch zwei Tests auf dem Programm - am Samstag zunächst in Nanzdietschweiler.

Fußball-Verbandsligist VfR Baumholder bestreitet am Samstag (16 Uhr) sein zweites Testspiel in der Wintervorbereitung. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin gastiert beim SV Nanzdietschweiler, dem Zwölften der Landesliga.Die Nanzdietschweilerer werden von Fabian Lauder trainiert, der für den VfR Baumholder fünfeinhalb Jahre lang in der Landes- und der Verbandsliga gespielt hat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen