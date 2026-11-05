Einen Dreier im Kellerduell beim FK Pirmasens II peilt der VfR Baumholder an. Wie das klappen soll, davon hat Trainer Felix Ruppenthal eine klare Vorstellung.
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Der VfR Baumholder hat vor der Saison ein klares Ziel ausgegeben. Als Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga möchte der Verein die Klasse halten. Vor diesem Hintergrund wartet auf den VfR am Sonntag, um 15.30 Uhr, eine wirklich wichtige Partie. Die Mannschaft des Trainerduos Felix Ruppenthal und Dennis Kaucher gastiert beim FK Pirmasens II.