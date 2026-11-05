Gastspiel beim FK Pirmasens II VfR Baumholder soll Blechschaden in Kauf nehmen Sascha Nicolay 05.11.2026, 15:55 Uhr

i Vollgas wollen Spielertrainer Felix Ruppenthal (vorne, gelbes Leibchen) und die Fans des VfR Baumholder am Sonntag beim FK Pirmasens II geben- Stefan Ding

Einen Dreier im Kellerduell beim FK Pirmasens II peilt der VfR Baumholder an. Wie das klappen soll, davon hat Trainer Felix Ruppenthal eine klare Vorstellung.

Der VfR Baumholder hat vor der Saison ein klares Ziel ausgegeben. Als Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga möchte der Verein die Klasse halten. Vor diesem Hintergrund wartet auf den VfR am Sonntag, um 15.30 Uhr, eine wirklich wichtige Partie. Die Mannschaft des Trainerduos Felix Ruppenthal und Dennis Kaucher gastiert beim FK Pirmasens II.







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