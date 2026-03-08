4:2-Sieg gegen Rieschweiler VfR Baumholder profitiert von einer Doppelbestrafung Sascha Nicolay 08.03.2026, 19:32 Uhr

i Der wohl entscheidende Moment. Rieschweilers Torwart Marc Zimmermann sieht die Rote Karte von Schiedsrichter Lius Hofmann. Es gab außerdem Elmeter für den VfR Baumholder, der dadurch zum 2:2 ausglich und anschließend in Überzahl 4:2 gewann. Stefan Ding

Als Rieschweilers Torhüter Marc Zimmermann Danny Lutz im Strafraum foulte, gab es neben dem Elfmeter für den VfR Baumholder auch noch die Rote Karte für den Schlussmann. Die Doppelbestrafung brachte den VfR zurück ins Spiel, der noch 4:2 gewann.

Der VfR Baumholder hat sich wieder auf Platz zwei in der Fußball-Landesliga geschoben. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin bezwang die SG Rieschweiler trotz eines 1:2-Pausenrückstands mit 4:2 und profitierte zudem vom 2:2-Remis zwischen dem SV Hermersberg und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.







