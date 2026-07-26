Ein gutes Gefühl holte sich der VfR Baumholder mit einem Testspielsieg gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied vor dem Start in die Verbandsliga-Runde gegen den SC Idar-Oberstein.
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Die Devise der Trainer Felix Ruppenthal und Dennis Kaucher lautete: „Diesmal muss wieder ein gutes Ergebnis her.“ Und der VfR Baumholder lieferte. 2:0 endete die Generalprobe gegen Landesligist SG Meisenheim/Desloch/Lauschied vor dem Derby-Start in die Verbandsliga-Runde am Samstag gegen den SC Idar-Oberstein.