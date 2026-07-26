Sieg gegen die SG Meisenheim VfR Baumholder ohne Gegentor und mit einem Doppelpacker Sascha Nicolay 26.07.2026, 19:50 Uhr

i Fineas Allnoch (Zweiter von links) schoss zwei Tore gegen die SG Meisenheim. Hier erobert er zusammen mit Neuzugang Niklas Herrmann (rechts) die Kugel. Ahmad Tajik (links) beobachtet die Situation. Stefan Ding

Ein gutes Gefühl holte sich der VfR Baumholder mit einem Testspielsieg gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied vor dem Start in die Verbandsliga-Runde gegen den SC Idar-Oberstein.

Die Devise der Trainer Felix Ruppenthal und Dennis Kaucher lautete: „Diesmal muss wieder ein gutes Ergebnis her.“ Und der VfR Baumholder lieferte. 2:0 endete die Generalprobe gegen Landesligist SG Meisenheim/Desloch/Lauschied vor dem Derby-Start in die Verbandsliga-Runde am Samstag gegen den SC Idar-Oberstein.







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