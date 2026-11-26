Über seine und Dennis Kauchers Vertragsverlängerung, die Neuzugänge und über die Chancen am Samstag beim FC Bienwald Kandel spricht Spielertrainer Felix Ruppenthal vor der Auswärtsfahrt des VfR Baumholder in die Südpfalz.
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Vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe in der Fußball-Verbandsliga steht der VfR Baumholder am Samstag. Der Tabellen-Vierte FC Bienwald Kandel bittet ab 16.30 Uhr zum Tanz auf seinem Kunstrasenplatz. „Aufgrund der Tabellensituation ist Kandel haushoher Favorit“, betont Felix Ruppenthal, der den VfR gemeinsam mit Dennis Kaucher trainiert.