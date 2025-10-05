5:2-Heimsieg gegen Meisenheim VfR Baumholder nutzt das Momentum überragend 05.10.2025, 18:58 Uhr

i "Schaut her, ich hab's mal wieder getan." Niklas Alles zirkelte schon nach knapp zwei Minuten einen Freistoß ins Netz der SG Meisenheim und legte später noch ein Feldtor sowie einen Elfmetertreffer nach. Stefan Ding

Dass die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied beim VfR Baumholder noch 2:5 unter die Räder geraten würde, war nach knapp einer Stunde nicht vorherzusehen. Doch es gab Gründe für die Wende, die freilich von einer unnötigen Roten Karte getrübt wurde.

Einen 5:2-Heimsieg feierte der VfR Baumholder in der Fußball-Landesliga gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Hört sich klar an – war es aber nicht. Im Gegenteil: Als Marc Giselbrecht die Gäste mit einem Traumtor – sowohl was die Ballannahme als auch den Abschluss anging – 2:1 in Führung schoss, da schien der VfR einer weiteren Niederlage entgegenzugehen.







Artikel teilen

Artikel teilen