Dass die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied beim VfR Baumholder noch 2:5 unter die Räder geraten würde, war nach knapp einer Stunde nicht vorherzusehen. Doch es gab Gründe für die Wende, die freilich von einer unnötigen Roten Karte getrübt wurde.
Lesezeit 3 Minuten
Einen 5:2-Heimsieg feierte der VfR Baumholder in der Fußball-Landesliga gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Hört sich klar an – war es aber nicht. Im Gegenteil: Als Marc Giselbrecht die Gäste mit einem Traumtor – sowohl was die Ballannahme als auch den Abschluss anging – 2:1 in Führung schoss, da schien der VfR einer weiteren Niederlage entgegenzugehen.