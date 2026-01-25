Personalkarussell dreht sich VfR Baumholder: Niklas Herrmann kommt, Finn Kley geht Sascha Nicolay 25.01.2026, 09:50 Uhr

i Niklas Herrmann (links) wechselt zur neuen Saison von der Spvgg Nahbollenbach zum VfR Baumholder. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Je einen weiteren Zu- und Abgang verzeichnet der VfR Baumholder. Der Fußball-Landesligist hat sich für die nächste Spielzeit einen spannenden Spieler von der Spvgg Nahbollenbach geangelt, verliert aber einen Akteur an den FC Freisen.

Auch der VfR Baumholder ist in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte gestartet. Ziel ist es natürlich, am 1. März topfit zu sein, wenn beim TuS Rüssingen das erste Spiel der Landesliga-Rückrunde auf dem Programm steht. Wie wohl überall laufen aber natürlich auch beim VfR schon die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren.







