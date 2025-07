Christian Schübelin ist beim 8:0-Sieg des VfR Baumholder eine echte Aufstellungs-Überraschung gelungen. Ob er in der Offensive die gleiche Formation auch beim Landesliga-Heimspiel-Auftakt gegen den SV Rodenbach wählt, ist allerdings offen.

Mit einem guten Gefühl geht der VfR Baumholder in die Saison in der Fußball-Landesliga. Der Startschuss für die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin fällt am Samstag, um 16 Uhr, im heimischen Brühl-Stadion gegen den SV Rodenbach.

Das gute Gefühl haben sich die Baumholderer am vergangenen Sonntag im Verbandspokal geholt. 8:0 bezwangen sie den SC Birkenfeld und hätten durchaus die doppelte Anzahl an Treffern erzielen können. Coach Schübelin ist zwar bewusst, dass „der Gegner nicht stark“ gewesen sei, betont aber: „Wir haben ihn beherrscht und praktisch keinen Torschuss zugelassen.“ Angesichts der Tatsache, dass der VfR zuvor über mehrere Monate hinweg weder ein Pflicht- noch ein Testspiel gewinnen konnte, ist es durchaus nachzuvollziehen, dass Schübelin den Erfolg als „Brustlöser“ bezeichnet. Der Trainer stellt aber auch klar: „Vor uns liegt noch viel Arbeit, aber es entsteht was.“ Damit die Erwartungen nur wegen dieses 8:0 aber nicht ins Kraut schießen, erklärt Schübelin: „Es ist erst ein kleines Pflänzchen und noch kein Baum.“

Wie gut dieses VfR-Pflänzchen gegen die Stürme der robusten Landesliga gewappnet ist, dürfte sich gleich am Samstag zeigen. Der SV Rodenbach ist ein schwieriger Auftaktgegner. „Das ist ein Brocken“, bestätigt Schübelin, der den Weg der Pfälzer in der Vorbereitung genau verfolgt hat. „Rodenbach hat top Ergebnisse abgeliefert und nur einen Test verloren“, weiß der Coach. Und diese einzige Niederlage ist auch noch ziemlich hoch zu bewerten, weil sie gegen Oberliga-Vizemeister 1. FC Kaiserslautern II mit 1:2 knapp ausfiel. Ebenfalls aufgefallen ist Schübelin, dass die Rodenbacher zwar nach wie vor auf einige alte Recken zurückgreifen können - Kevin Schehl sei genannt -, aber in den Tests viele neue Spieler im Einsatz waren. Marco Heieck - der ewige Torjäger des Vereins fungiert seit zwei Jahren als Spielertrainer - scheint eine starke Mannschaft zur Verfügung zu stehen. Im Verbandspokal gab es gegen Landesliga-Absteiger SV Nanzdietschweiler ein glattes 3:0.

Überraschung Jonas Brenner

Schübelin ist gleichwohl zuversichtlich und sagt: „Wir haben gut trainiert, sind gut in Form und wollen auch gut starten.“ Ob der VfR am ersten Spieltag auch mit jener Formation in die Partie gehen wird, die den SC Birkenfeld so famos seziert hat, dazu mochte der Coach nicht konkret Stellung beziehen, doch er meinte: „Im Tor wird Marco Klein beginnen, aber ansonsten gilt, dass die Jungs, die gegen Birkenfeld angefangen haben, gute Chancen besitzen, aufzulaufen.“ Ob sie es dann tatsächlich auch auf jenen Positionen tun werden, die sie gegen den SCB eingenommen hatten, das ist die nächste spannende Frage.

Schübelin sorgte nämlich für eine echte Überraschung und nominierte Jonas Brenner statt in der Innenverteidigung viel weiter vorne, nämlich als offensiven linken Außen. „Was mich da geritten hat, haben mich mehrere Leute gefragt“, lacht der Trainer und erklärt: „Jonas ist deutlich vielseitiger, als er gesehen wird. Er ist natürlich ein top Innenverteidiger. Aber er ist auch ein top Außenverteidiger, und er ist extrem laufstark und im Training auch noch brutal torgefährlich.“ Die Qualitäten Brenners bewogen Schübelin, ihn mit der offensiven Rollen zu betraue, auch, weil es galt, den SC Birkenfeld früh unter Druck zu setzen. „Defensivspieler mit offensiven Qualitäten können das besonders gut“, findet Schübelin, der auf der anderen Seite Neuzugang Fabian Moorhead ähnlich einsetzte.

Doch der Coach benannte noch einen weiteren Grund, warum er Brenner so offensiv aufstellte: „Als Trainer will man Spieler doch auch weiterbringen, und ich finde, es wäre schade, wenn ein so toller Junge wie Jonas Brenner nur auf eine Position festgelegt wäre.“

Ob Schübelin das Experiment mit Brenner links vorne gegen Rodenbach wiederholen wird, ist freilich fraglich, schließlich stellt der Auftaktgegner des VfR ein anderes Kaliber dar als der SCB – und möglicherweise sind dann Brenners herausragenden Defensiv-Fähigkeiten wichtiger als sein Angreifer-Talent.

Schübelin kann mit Pokallos leben

Leicht ist die neue Aufgabe im Verbandspokal nicht für den VfR Baumholder. Die Westricher müssen zum Liga-Konkurrenten, dem gerade aufgestiegenen SV Winterbach. Am Mittwoch, 19 Uhr, steigt die Partie. VfR-Coach Christian Schübelin nimmt das Los entspannt. Er sagt: Damit kann ich leben - auch wenn ich lieber ein Heimspiel gehabt hätte.