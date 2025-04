Viel investiert, aber keinen eigenen Treffer erzielt und in der Schlussphase bei zwei Standardsituationen völlig unsortiert: So fühlte sich die 0:3 (0:0)-Niederlage des VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga gegen den Tabellen-Sechsten VfB Bodenheim am Ende wie eine Klatsche an.

„Absolut! Bis zum 0:2 war das eine richtig gute Leistung. Wir hatten vorher mehrmals die Chance, das 1:1 zu machen“, meinte VfR-Trainer Christian Schübelin nach der Partie.

Fin Kley vergibt die Führungschance

Hinten spielte sein Team mit einer Fünferkette, vorne sollten Niklas Schindler und Ahmad Tajik mit ihrer Schnelligkeit die VfB-Defensive vor Probleme stellen. Doch für beide war es schwer, sich gegen die Überzahl an Gegenspielern zu behaupten oder durchzusetzen. Oft klafften zu große Lücken zu den nachrückenden Spielern, um einmal eine Zwei-gegen-zwei oder eine Überzahlsituation zu kreieren.

Nach einer halben Stunde hatte Baumholder dann Glück, dass ein Kopfball von David Vodi am Pfosten landete. Drei Minuten später kam der VfR in eine Situation, die eigentlich für den Führungstreffer prädestiniert schien. Marvin Lind gewann rechts im Halbfeld einen Zweikampf. Daraufhin startete Finn Kley sofort in den Freiraum, nahm den präzisen Pass von Lind an und hatte 15 Meter vor dem die freie Auswahl: Vollspann draufknallen, mit der Innenseite auf das lange Eck zielen oder noch ein paar Meter gehen. Kley wählte die Innenseite, und seinen schwachen Abschluss konnte VfB-Schlussmann Patrick Stofleth mühelos im Empfang nehmen (33.). „Finn schießt zu früh, anstatt den Ball noch weiter mitzunehmen, das sind halt dann die Kleinigkeiten“, haderte Schübelin. Kurz dem Seitenwechsel knallte Schindler im Strafraum den Ball in Richtung Tor und traf einem Bodenheimer, dessen Körper den sicheren Einschlag verhinderte (40.).

Überzahl gut ausgespielt, aber kein Tor erzielt

Keineswegs zufrieden zeigte sich Schübelin mit dem Defensivverhalten seiner Kicker vor den 0:1 in Minute 54. „Das Tor darf so nicht fallen. Wir waren auf der linken Seite in Überzahl“, beschrieb der Trainer. Vodi spielte den Ball in den Rücken der VfR-Abwehr und Normann Loos drosch die Kugel am langen Pfosten ins Netz.

Nach dem Rückstand riss Marius Gedratis im Mittelfeld immer mehr das Spiel an sich. Musste er auch, weil sein sonstiger Partner Niklas Alles urlaubsbedingt fehlte. Exaurce Papela holte Gedratis rüde von den Beinen und flog für zehn Minuten vom Platz (59. Minute). „Die Überzahl haben wir ganz gut gespielt, weil Bodenheim viel laufen musste und wir unsere Chancen hatten“, sah Schübelin.

„Wir hatten ein Chancenplus, aber hintenraus haben wir uns aufgelöst“

Christian Schübelin fasst die partie zusammen

Lind setzte zum Sololauf entlang der Grundlinie an, und Stofleth schmiss sich am kurzen Pfosten in den Ball (66.). „Spätestens Niklas Schindler hätte dann das 1:1 machen können“, fand Schübelin. Doch Schindlers Abnahme aus acht Metern verfehlte das Tor (77.). Kurz vor Schluss zog Rechtsverteidiger Danny Lutz noch von der Strafraumgrenze ab, allerdings ohne Stofleth ins Schwitzen zu bringen.

„Bis zum Gegentreffer war alles drin“, sagte Schübelin. Allerdings habe seine Mannschaft vor diesem 0:2 dem Gegner einen Eckball geschenkt. „Das passiert uns zu oft. Eigentlich hatten wir diesmal den Ball schon, liefern uns dann aber noch ein Wortgefecht und sind nicht konzentriert“, bemängelte der Coach. Calvin Faßnacht lief unbegleitet in Papelas Ecke und köpfte zur Entscheidung ein (90). In der Nachspielzeit traf Vodi per Kopf im Anschluss an einen weiteren Eckball zum 3:0-Endergebnis für Bodenheim. „Wir hatten ein Chancenplus, aber hintenraus haben wir uns aufgelöst“, sagte Schübelin.

Durch die elfte Saisonniederlage belegt der VfR den elften Tabellenplatz – gerade noch vor dem dunklen Abstiegskeller. Am Sonntag, 15.30 Uhr, geht es beim Zweiten TSV Gau-Odernheim weiter. Insgesamt hat es das Restprogramm des VfR in sich: Vier Auswärts und zwei Heimspiele stehen noch an. „Das kann, muss aber auch kein Nachteil sein. Sicher brauchen wir noch Punkte. Gegen Bodenheim hätten wir ein Bonuspunkt holen können“, erklärte Schübelin.

VfR Baumholder – VfB Bodenheim 0:3 (0:0)

VfR Baumholder: Schmitt -Röhrig (77. Embacher), Brenner, Ludwig (90.+1 Schäfer), D. Schübelin, Lutz – Lind, Gedratis, Kley – Schindler (73. Allkofer), Tajik (90.+1 Lindecke).

VfB Bodenheim: Stofleth – F. Kammerer, Meyenburg, Schenk, Schäfer, Vodi (90.+3 Ziewers) – P. Kammerer (75. Bauer), Bergmann (90.+4 Jantz), Papela-Faßnacht, Loos (80. Sand).

Schiedsrichterin: Laura Jessica Schneider (Schifferstadt).

Zuschauer: 165.

Tore: 0:1 Loos (54.), 0:2 Faßnacht (90.), 0:3 Vodi (90.+3).

Beste Spieler: Gedratis – Schäfer, Meyenburg, Faßnacht.

Nächste Aufgabe für den VfR: Am Sonntag beim TSV Gau-Odernheim.