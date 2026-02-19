Alle Spiele des TuS Rüssingen, der sich aus der Landesliga zurückgezogen hat, werden annulliert. Davon profitiert die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach, die am Samstag auf den zweiten Platz hüpen könnte – vorbei am VfR Baumholder.
Lesezeit 2 Minuten
Nun ist es amtlich: Der TuS Rüssingen hat seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Fußball-Landesliga zurückgezogen. Das hat Konsequenzen. Alle bisherigen Partien der Rüssinger werden annulliert. Für den VfR Baumholder hat das Konsequenzen: Er könnte am Samstag seinen zweiten Platz einbüßen.