TuS Rüssingen ist raus VfR Baumholder könnte am Samstag Platz zwei einbüßen Sascha Nicolay 19.02.2026, 12:55 Uhr

i Trainer Chritian Schübelin und sein VfR Baumholder testen am Samstagmorgen gegen die U19 des SC Idar-Oberstein. ein paar Stunden später könnte der zweite Platz in der Landesliga-Tabelle flöten gehen. Stefan Ding

Alle Spiele des TuS Rüssingen, der sich aus der Landesliga zurückgezogen hat, werden annulliert. Davon profitiert die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach, die am Samstag auf den zweiten Platz hüpen könnte – vorbei am VfR Baumholder.

Nun ist es amtlich: Der TuS Rüssingen hat seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Fußball-Landesliga zurückgezogen. Das hat Konsequenzen. Alle bisherigen Partien der Rüssinger werden annulliert. Für den VfR Baumholder hat das Konsequenzen: Er könnte am Samstag seinen zweiten Platz einbüßen.







