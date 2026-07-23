Testspiel-Klatsche in Tarforst
VfR Baumholder kassiert diesmal sogar sechs Stück
Dennis Kaucher (links) und Felix Ruppenthal haben noch Arbbeit vor sich. Die Trainer des VfR Baumholder müssen dafür sorgen, das
Dennis Kaucher (links) und Felix Ruppenthal haben noch Arbbeit vor sich. Die Trainer des VfR Baumholder müssen dafür sorgen, dass ihr Team nicht so viele Gegentore kassiert wie in den beiden vergangenen Testspielen.
Stefan Ding

Nicht durchgängig schlecht war der VfR Baumholder beim Test in Trier-Tarfors trotz der klaren Pleite. Trainer Dennis Kaucher war in Teilen sogar zufrieden, doch am Ende bereitet das 1:6 Sorgen.

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Der nächste Rheinlandligist, die nächste Gegentorflut: Nach dem 3:5 am vergangenen Wochenende in Fischbach gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach, hat der VfR Baumholder nun beim FSV Trier-Tarforst 1:6 verloren. Elf Gegentore in zwei Partien gegen spielklassengleiche Gegner geben – anderthalb Wochen vor dem Saisonstart gegen den SC Idar-Oberstein – natürlich zu denken.
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