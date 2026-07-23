Nicht durchgängig schlecht war der VfR Baumholder beim Test in Trier-Tarfors trotz der klaren Pleite. Trainer Dennis Kaucher war in Teilen sogar zufrieden, doch am Ende bereitet das 1:6 Sorgen.
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Der nächste Rheinlandligist, die nächste Gegentorflut: Nach dem 3:5 am vergangenen Wochenende in Fischbach gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach, hat der VfR Baumholder nun beim FSV Trier-Tarforst 1:6 verloren. Elf Gegentore in zwei Partien gegen spielklassengleiche Gegner geben – anderthalb Wochen vor dem Saisonstart gegen den SC Idar-Oberstein – natürlich zu denken.