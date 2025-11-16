Gelb-Rot gegen Ahmad Tajik VfR Baumholder kämpft, kassiert aber spät doch das 2:2 16.11.2025, 09:45 Uhr

i In der 34. Minute schien der VfR Baumholder auf die Verliererstraße abzuiegen. Schiedsrichter Alessio Barba vom VfR Nierstein zeigt Ahmad Taji (vorne) die Rote Karte. Stefan Ding

Was für ein Fight, was für ein Krimi beim SV Rodenbach. Zeitstrafe, Gelb-Rot, Gegentor in der Nachspielzeit zum Ausgleich nach einer Kopfverletzung. Der VfR Baumholder stemmte sich gegen viele Widerstände und gab dann doch zwei Punkte ab.

Sekunden fehlten dem VfR Baumholder, um auch beim SV Rodenbach den Platz als Gewinner zu verlassen. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin führte bis tief in die Nachspielzeit trotz langer Unterzahl mit 2:1, ehe ein unglückliches Eigentor von Joshua Fuchs Rodenbach noch den 2:2-Ausgleich brachte.







