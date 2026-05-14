Vor Meisterstück in Trippstadt VfR Baumholder ist absolut bereit für letzten Schritt Sascha Nicolay 14.05.2026, 11:43 Uhr

i Jubeln und feiern möchte der VfR Baumholder am Sonntag in Trippstadt. Spätestens, wenn sie dort einen Punkt holt, ist die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin Meister. Stefan Ding

Am Samstag wandert der Blick des VfR Baumholder nach Desloch. Wenn dort die SG Meisenheim nicht siegt, dann steht der VfR zur Tagesschau-Zeit als Meister fest. Lieber wollen die Westricher ihr Meisterstück aber am Sonntag in Trippstadt selbst machen.

Den letzten Schritt zum Titel in der Fußball-Landesliga und zur Rückkehr in die Verbandsliga will der VfR Baumholder am Sonntag (15 Uhr) bei der TSG Trippstadt gehen. „Wir sind absolut bereit“, sagt Trainer Christian Schübelin, dessen Mannschaft mit sechs Punkten Vorsprung auf die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in dieses vorletzte Landesliga-Wochenende der Saison starten wird.







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