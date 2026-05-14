Am Samstag wandert der Blick des VfR Baumholder nach Desloch. Wenn dort die SG Meisenheim nicht siegt, dann steht der VfR zur Tagesschau-Zeit als Meister fest. Lieber wollen die Westricher ihr Meisterstück aber am Sonntag in Trippstadt selbst machen.
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Den letzten Schritt zum Titel in der Fußball-Landesliga und zur Rückkehr in die Verbandsliga will der VfR Baumholder am Sonntag (15 Uhr) bei der TSG Trippstadt gehen. „Wir sind absolut bereit“, sagt Trainer Christian Schübelin, dessen Mannschaft mit sechs Punkten Vorsprung auf die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in dieses vorletzte Landesliga-Wochenende der Saison starten wird.