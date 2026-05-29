Überraschende Verpflichtung VfR Baumholder holt einen Innenverteidiger Sascha Nicolay 29.05.2026, 16:10 Uhr

Eine überraschende Verpflichtung gelang dem VfR Baumholder, ohne selbst die Initiative ergreifen zu müssen. Der bestens bekannte Akteur vom FC Freisen kam selbst auf den Neu-Verbandsligisten zu.

Der VfR Baumholder hat einen Innenverteidiger verpflichtet. Lenard Foggy kommt vom FC Freisen zum Neu-Verbandsligisten. Der 30-Jährige spielte schon in der Oberliga-Saison 2023/2024 für die Baumholderer. 34 Partien bestritt er in dieser Zeit, kehrte dann aber wieder zum FC Freisen zurück, mit dem er nun unter VfR-Ex-Coach Sascha Schnell Meister in der Verbandsliga Saar geworden ist.







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