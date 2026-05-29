Überraschende Verpflichtung
VfR Baumholder holt einen Innenverteidiger

Eine überraschende Verpflichtung gelang dem VfR Baumholder, ohne selbst die Initiative ergreifen zu müssen. Der bestens bekannte Akteur vom FC Freisen kam selbst auf den Neu-Verbandsligisten zu.

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Der VfR Baumholder hat einen Innenverteidiger verpflichtet. Lenard Foggy kommt vom FC Freisen zum Neu-Verbandsligisten. Der 30-Jährige spielte schon in der Oberliga-Saison 2023/2024 für die Baumholderer. 34 Partien bestritt er in dieser Zeit, kehrte dann aber wieder zum FC Freisen zurück, mit dem er nun unter VfR-Ex-Coach Sascha Schnell Meister in der Verbandsliga Saar geworden ist.

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