In nur sieben Spielen hat der VfR Baumholder aus einem Elf-Punkte-Rückstand auf den SC Hauenstein einen Ein-Zähler-Vorsprung gemacht. Am Sonntag kann der VfR im Gipfeltreffen an der Tabellensspitze noch weiter daavonziehen davonziehen.
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Das Spiel der Spiele am Wochenende im Fußballkreis Birkenfeld wird am Sonntag um 15.30 Uhr beim VfR Baumholder angepfiffen. Auf dem Kunstrasen am Brühl-Stadion steht der Landesliga-Gipfel, das Duell Erster gegen Zweiter, auf dem Plan. Der VfR empfängt den SC Hauenstein – und er tut das nach dem Hauensteiner 1:3-Ausrutscher am vergangenen Samstag in Schmittweiler als Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung.