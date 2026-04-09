SC Hauenstein gastiert Sonntag VfR Baumholder hat richtig Bock auf das Gipfeltreffen Sascha Nicolay 09.04.2026, 15:03 Uhr

i Ahmad Tajik (rechts) und sein VfR Baumholder empfangen am Sonntag den SC Hauenstein zum Gipfeltreffen der Landesliga. Danach wollen die Baumholderer die Tabelle noch klarer anführen. Stefan Ding

In nur sieben Spielen hat der VfR Baumholder aus einem Elf-Punkte-Rückstand auf den SC Hauenstein einen Ein-Zähler-Vorsprung gemacht. Am Sonntag kann der VfR im Gipfeltreffen an der Tabellensspitze noch weiter daavonziehen davonziehen.

Das Spiel der Spiele am Wochenende im Fußballkreis Birkenfeld wird am Sonntag um 15.30 Uhr beim VfR Baumholder angepfiffen. Auf dem Kunstrasen am Brühl-Stadion steht der Landesliga-Gipfel, das Duell Erster gegen Zweiter, auf dem Plan. Der VfR empfängt den SC Hauenstein – und er tut das nach dem Hauensteiner 1:3-Ausrutscher am vergangenen Samstag in Schmittweiler als Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung.







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